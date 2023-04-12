مؤسسة روژناس : اكثر من 200 الف ايزيدي يعيشون في المانيا

2023/04/12 | 16:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك اعلنت مؤسسة روژناس لاتحاد الايزيديين ان اعداد الايزيديين فاقت 200 الف شخص في المانيا نتيجة الهجرة المستمرة.وقالت المؤسسة، ان قبل سنتين وصل عدد الايزيديين في المانيا الى 200 الف شخص و تبين الان ان العدد اكثر من 200 الف و ذلك لمجيء الايزيديين المستمر لألمانيا سواء كان بالطرق الشرعية للهجرة …

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