رئيس مجلس القضاء الأعلى يصل إلى باريس

2023/04/12 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادوصل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الفرنسية باريس..



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