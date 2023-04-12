2023/04/12 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل .

وقال مصدر مطلع، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 144700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 145400 دينار مقابل 100 دولار.

واشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 143750 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144250 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 143250 دينارا مقابل 100 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كردستان مع إغلاق السوق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كردستان مع إغلاق السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).