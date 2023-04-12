القوة الجوية يعلق نشاطاته احتجاجا على العقوبات الصادرة بحقه من اتحاد الكرة

2023/04/12 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، اليوم الأربعاء، تعليق نشاطات الفريق كافة احتجاجا على العقوبات القاسية الصادرة من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

وقالت الهيئة في بيان إنها” قررت تعليق نشاطاتها كافة احتجاجا على العقوبات القاسية الصادرة من لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، ضد نادي القوة الجوية بعد الأحداث التي رافقت مباراة الفريق أمام الكهرباء في دوري الكرة الممتاز”.وأكدت الهيئة، أنه” في حال لم يتم إعادة النظر في العقوبات فأن الإدارة ذاهبة إلى الانسحاب من بطولتي الدوري والكأس”.

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