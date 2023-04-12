لحظة مهيبة حول الكعبة في رمضان.. مشهد للمعتمرين اكتسى بالأبيض يخطف أنظار رواد موقع التواصل

2023/04/12 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد اكتسى بالأبيض، تمكن مصور سعودي من اقتناص لحظة مهيبة للمعتمرين في حالة السجود بالحرم المكي‬⁩ أثناء أداء الصلاة، والتي خطفت أنظار رواد موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

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