القبض على 4 إرهابيين في كركوك

2023/04/12 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء،

القبض على أربعة إرهابيين خطرين نفذوا

عمليات في محافظة كركوك شمال بغداد.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان

صحفي اليوم أورد

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