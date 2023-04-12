2023/04/12 | 16:37 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 إرهابيين في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء،
القبض على أربعة إرهابيين خطرين نفذوا
عمليات في محافظة كركوك شمال بغداد.
وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان
صحفي اليوم أورد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 إرهابيين في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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