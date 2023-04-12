ارتفاع منسوب مياه الامطار يخرج أحد الجسور عن الخدمة في صلاح الدين (صور)

2023/04/12 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت صور من محافظة صلاح الدين خروج

أحد الجسور في قضاء الشرقاط عن الخدمة

بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار.





ونقلت السومرية نيوز ان "جسر ام

الشبابيط في قضاء الشرقاط الرابط بين

الصبخه والخصم خرج عن ال

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