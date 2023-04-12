بمناسبة العيد .. النفط تمنح مكافئة 100 الف دينار لمنتسبي الشركات النفطية

2023/04/12 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب مجلس الوزراء لشؤون الطاقة

حيان عبد الغني، اليوم الاربعاء،

موافقته على منح مكافئة بقيمة 100 ألف

لمنتسبي الشركات النفطية.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة، فأنه

"وافق وزير النفط حيان عبد الغني

بم

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