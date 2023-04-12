جويل ترد بقوة بعد وصفها بـ “الكافرة” (فيديو)

2023/04/12 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اثارت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان جدلا واسعا بعد نشرها فيديو ردت من خلاله على منتقديها ومن اتهمها بالكفر خلال شهر رمضان المبارك.

وعبرت جويل من خلال الفيديو، الذي نشرته عبر انستغرام، عن غضبها بتجاه بعض الاشخاص الذين ينتمون الى الدين الاسلامي ويتنمرون على المحتوى الذي تنشره، بالإضافة الى اتهامها بالكفر.

واضافت في حديثها ان الدين الاسلامي لا يمثل هؤلاء الاشخاص الذين يتحدثون بكراهية اذ قالت: “في قلة ادب من بعض الاشخاص يلي بسموا حالن مسلمين..



واكيد هني ما خصن بالدين..



ما فيكن تجوا تقولوا عني كافرة؟ ليه شو عملت وانا اصلا مش مسلمة”.

وختمت جويل:”انتو بحد ذاتكن كفار..



لأنه هيدا منو الدين الإسلامي”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو جويل مدافعين عنها، ومؤكدين أن الدين الإسلامي يحرم تكفير الآخر.

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