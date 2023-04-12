أحمد خلف يخلف الزلفاني في تدريب الطلبة

2023/04/12 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي العراقي، عن تسمية أحمد خلف مدرباً لفريقها الكروي الأول، خلفاً للمدرب السابق التونسي يامن الزلفاني، الذي قرر الرحيل عن الفريق بعد تعرضه للخسارة في الجولة الماضية أمام نفط ميسان1 – 2، ضمن الجولة السابقة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وكانت إدارة الطلبة، قد أكدت موافقتها على استقالة المدرب التونسي يامن الزلفاني، بعد أن شهدت نتائج الفريق تراجعاً واضحاً في الجولات الماضية.وكتب الزلفاني على صفحته الشخصية في «فيسبوك» يقول: «كل الشكر لأهل العراق الكرام لحسن الضيافة وحسن المعاملة وشكراً لجماهير فريق الطلبة الراقي الذي كان دافعاً قوياً في تصدرنا للدوري، ولولا بعض العوامل لكان الوضع أحسن، المهم أني تشرفت بالإشراف على فريق الطلبة، وأتمنى من قلبي التوفيق في باقي المشوار وأعتذر عن التقصير».وأصبح أحمد خلف، المدرب الثالث الذي يتولى الإشراف على مهمة تدريب فريق الطلبة هذا الموسم؛ إذ سبقه المدرب ثائر أحمد ومن ثم المدرب التونسي يامن الزلفاني.وسبق لخلف قيادة فريق النجف في مرحلة الذهاب من الموسم الحالي، لكن تمت إقالته من تدريب الفريق المذكور بشكل مستعجل.وأحمد خلف، هو لاعب سابق في فريق الطلبة في تسعينات القرن الماضي، وكانت له تجارب تدريبية كمدرب مساعد للمدرب ثائر أحمد في تدريب فريقي أمانة بغداد وأربيل، ثم تحول إلى مدرب أول مع فريق أمانة بغداد، وبعد ذلك أشرف على تدريب فريق الديوانية ثم فريق نفط ميسان وأخيراً في فريق النجف، كما عمل لمدة قصيرة كمدرب مساعد مع مدرب المنتخب العراقي الأسبق السلوفيني سريشكو كاتانيتش.



يذكر أن الطلبة يحتل المركز الخامس بين فرق الدوري العراقي برصيد 39 نقطة.

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