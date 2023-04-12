2023/04/12 | 16:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رامي الشاعر كاتب ومحلل سياسي يدور الحديث هذه الأيام حول “وثائق سرية” لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة الأمريكية و”الناتو” لدعم قوات كييف.وقد أفادت “نيويورك تايمز”، نقلا عن ممثل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوثيقة السرية الحقيقية التي لم يتم تسريبها من “البنتاغون” المركز الخبري الوطني.

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