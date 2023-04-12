2023/04/12 | 17:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين العراق والأمم المتحدة لتعزيز مكافحة الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/12 | 17:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين العراق والأمم المتحدة لتعزيز مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين العراق والأمم المتحدة لتعزيز مكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).