2023/04/12 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، القبض على 10 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد.وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إن “قطعات الفرقة الأولى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 10 مطلوبين للقضاء في بغداد المركز الخبري الوطني.

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