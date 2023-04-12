2023/04/12 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء، وجود أي صرف للمستحقات خارج الضوابط.وذكرت هيئة التقاعد الوطنية في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/ انها تود أن “تُهيب المتقاعدين الكرام بعدم التعامل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة التقاعد: لايوجد أي صرف للمستحقات خارج الضوابط المركز الخبري الوطني.

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