وول ستريت تفتح على ارتفاع بعد بيانات التضخم الأمريكية

2023/04/12 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات تباطؤ وتيرة التضخم في أسعار المستهلكين بشكل أسرع من المتوقع في مارس آذار، مما عزز الآمال في إمكانية أن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) قريبا دورة رفع أسعار الفائدة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 79.42 نقطة بما يعادل 0.24 بالمئة إلى 33764.21 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 12.78 نقطة أو 0.31 بالمئة في مستهل التداولات إلى 4121.72 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 78.99 نقطة أو 0.66 بالمئة إلى 12110.87 نقطة.

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