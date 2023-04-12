تفاصيل مذكرة التفاهم بين العراق والأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد

2023/04/12 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز مكافحة الفساد .

وذكر مكتب السوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء رعى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتضمن التعاون في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص"، مبينا أن "مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي وقع عن الجانب العراقي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة الحالية أولت اهتماماً كبيراً لملف مكافحة الفساد، وأدرجته ضمن أهمّ أولويات برنامجها، وقد عزّزت ذلك بخطوات اجرائية، استهدفت بؤر الفساد في مؤسسات الدولة، وهي مستمرة في ملاحقة الفاسدين والمتورطين بسرقة المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة".

وأشار إلى "عزم الحكومة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، لتطوير آليات مكافحة الفساد والحدّ من خطورته في تقويض أهداف خطط التنمية المستدامة، وإعاقته النهوض بالاقتصاد، وتطبيق نهج الحكومة في الإصلاح."

وولفت البيان الى أنه "في ضوء المذكرة، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم الدعم للحكومة العراقية في تعزيز خطواتها لمكافحة الفساد، ويتضمن تنمية قدرات هيئات مكافحة الفساد، ودعم الأطر الستراتيجية والقانونية بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن التعاون المشترك في إيجاد البيئة الملائمة للحوار، وحثّ الفعاليات الاجتماعية على الإبلاغ عن الفساد، وتعزيز وسائل الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص".

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