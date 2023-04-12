هيئة التقاعد الوطنية تنفي وجود أي صرف للمستحقات خارج الضوابط

2023/04/12 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء، وجود أي صرف للمستحقات خارج الضوابط.

وذكرت هيئة التقاعد الوطنية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انها تود أن "تُهيب المتقاعدين الكرام بعدم التعامل مع أي صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم الهيئة، والتواصل فقط مع الصفحة الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء، بالإضافة الى الصفحة الخاصة برئيس هيئة التقاعد الوطنية التي تحمل اسم ماهر حسين رشيد التي تم نشرها أمس".

وتنفي الهيئة "وجود أي صرف للمستحقات خارج الضوابط وكل ما يُصرف هو من ضمن الآلية المتبعة بالصرف، لذا اقتضى التنويه بعدم التعامل مع تلك الروابط والصفحات لعدم شرعيتها وقانونيتها".

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