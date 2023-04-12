وزير خارجية سوريا يصل السعودية في أول زيارة لمسؤول سوري رفيع منذ 2011

2023/04/12 | 17:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى السعودية، في "زيارة عمل" هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى المملكة منذ عام 2011.

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