2023/04/12 | 17:40 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: If93aiie2UM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قبل الناس على نياتهم..هسه كلشي تغير بسبب التكنلوجيا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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