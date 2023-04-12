هيئة التقاعد تكشف حقيقة وجود صرف مستحقات خارج الضوابط

2023/04/12 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / فندت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء، أنباء وجود صرفمستحقات خارج الضوابط، مشيرة إلى أنه كل ما يُصرف هو من ضمن الالية المتبعة بالصرف.

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