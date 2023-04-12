وزير الخارجية السوري في السعودية لأول مرة منذ قطع العلاقات

2023/04/12 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان في استقبال المقداد نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي

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