المالية النيابية تكشف عن مفاوضات لاستحداث درجات وظيفية جديدة

2023/04/12 | 17:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالب عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي ، الأربعاء، بابعاد الموازنة عن الخلافات السياسية لمنع أي اثار جانبية على المجتمع، مشيرا إلى أن لجنته تبحث عن إمكانية استحداث درجات وظيفية جديدة .

وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “الصراعات والمساومات السياسية حتما ستؤثر على اداء الموازنة وآلية تطبيقها “.

وأضاف أن “هناك استحداث درجات وظيفية لأصحاب العقود وعدد من الوزرات الا ان الامر لم يحسم بشكل نهائي “.

وأشار الى أن ” اللجنة المالية النيابية تتعامل مع الموازنة بشكل فني ونأمل من القوى السياسية أبعاد الموازنة عن الخلافات السياسية “.

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