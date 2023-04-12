موسكو: إمداد اليورانيوم المنضب لأوكرانيا لن تبقى دون عقاب للندن

2023/04/12 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ،اليوم الأربعاء، أن إمداد قذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا لن يكون دون عواقب بالنسبة لبريطانيا، داعية لندن للحفاظ على بقايا التفكير المتزن.وقالت […]

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