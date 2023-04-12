2023/04/12 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والنائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة، من أجل تسهيل عمل الحكومة.وذكر مكتب السوداني في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني والمندلاوي يتفقان على إنجاز قانون الضمان الاجتماعي المركز الخبري الوطني.

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