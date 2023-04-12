السوداني والمندلاوي يؤكدان أهمية الإسراع في إقرار الموازنة

2023/04/12 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اهمية الاسراع باقرار قانون الموازنة.

وذكر بيان لمكتب السوداني، تلقته "بغداد اليوم"، انه "التقى اليوم الأربعاء، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وأعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية".

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء "تأكيد التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهمية الإسراع في إقرار الموازنة، من أجل تسهيل عمل الحكومة، وتنفيذ خططها الرامية إلى رفع المستوى المعيشي وتخفيض الفقر، طبقاً لما جاء في الأولويات الخمس التي تضمنها البرنامج الوزاري، والتي تعمل الحكومة على تطبيقها في منهاجها الحكومي".

واضاف البيان انه "تناول اللقاء القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بآليات تطبيق القوانين التي تستهدف شريحة العاملين في القطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، وتولّي مجلس الخدمة الاتحادي تهيئة فرص عمل للعاطلين، فضلاً عن القروض المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، والتأكيد على إسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، خصوصاً ما يتعلق بمحور الخدمات ومحاربة الفقر".

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