آخر تحديث لأسعار الدولار في العراق - عاجل

2023/04/12 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

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تستمر اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية بالتذبذب، لكنها مازالت مستقرة على انخفاض منذ ايام.

ومع اغلاق البورصات، بلغ سعر البيع 145750 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، اما سعر الشراء فبلغ 143750 ديناراً لكل 100 دولار.

وتشهد اسعار الدولار منذ ايام تذبذبا كبيرا بعد انخفاض حاد قبل يومين، حتى وصل الى 141 الف دينار لكل 100 دولار، بعد ان كان مستقرا حول الـ150 الف دينارا لكل 100 دولار.

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