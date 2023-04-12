وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية

2023/04/12 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

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وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة عمل بناء على دعوة نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وأفادت وكالة "سانا" السورية بأنه سيتم خلال الزيارة إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى أنه كان في استقبال الوزير والوفد المرافق له في مطار جدة نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

وأكدت وكالة "واس" السعودية، أن الزيارة جاءت لعقد مباحثات حول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

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