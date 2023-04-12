"الكراهية" في لبنان.. تقرير يرصد خطابا "ممنهجا" ضد الفئات المهمّشة

2023/04/12 | 18:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أعدتها مؤسسة "سمير قصير"، تصاعد خطاب الكراهية في لبنان حتى بات نهجا "منظّما" يُستخدم للتأثير على الرأي العام ونظرته إلى الأفراد، والمجموعات، والسياسة

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