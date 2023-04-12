2023/04/12 | 18:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى مدينة جدة في...

ظهرت المقالة وزير الخارجية السوري يصل السعودية لأول مرة منذ قطع العلاقات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية السوري يصل السعودية لأول مرة منذ قطع العلاقات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية السوري يصل السعودية لأول مرة منذ قطع العلاقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).