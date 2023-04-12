“الفسنجون العراقي” طبق كربلائي على مائدة الإفطار

2023/04/12 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الفسنجون من الأطباق الشهيرة والمطلوبة جدا لدى العائلة في كربلاء المقدسة، يتميز بالمذاق الحامض والحلو الخفيف والمرق الكثيف ذي اللون الرمادي المائل للسواد.ويطبخ بلحم الديك أو الدجاج أو البط، لكن الديك هو أصل الطبق كما يؤكده طباخي المحافظة.المكوِّنات:كيلو غرام من الدجاج المسحب بدون عظم و جلد (أفخاذ وصدور) مقطع إلى قطع متوسطة الحجم.كوبان من مرق الدجاج.بصلتان كبيرتان ومقطعتان إلى مكعبات.خمس ملاعق كبيرة من دبس الرمان.ملعقتان كبيرتان من الزبدة.كوبان من الجوز الكامل غير المقطع.ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.ملعقتان كبيرتان من السكر.رشّة من الملح -حسب الر غبة-.نصف ملعقة صغيرة من الكركم.ربع ملعقة صغيرة من كلٍ من: القرفة البودرة.



جوزة الطيب المطحونة.



الفلفل الأسود المطحون.طريقة التحضير:وضع الجوز في صينية يمكن وضعها في الفرن وتحميص الجوز على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية في الفرن لمدّة ثماني دقائق.



وضع الجوز المحمص جانباً إلى أن يبرد ثمّ وضعه في وعاء محضرة الطعام وطحنه خشناً قليلاً.غسل قطع الدجاج ثمّ تجفيفه باستعمال محارم المطبخ النشاف.



وضع مقلاة واسعة على نار متوسطة وإضافة ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من الزبدة حتى تذوب.إضافة قطع الدجاج للمقلاة وتحميره قليلاً مع التقليب إلى أن يتحمر من جميع الجوانب ثمّ رشّ بعضاً من الملح حسب الرغبة.



رفع الدجاج عندما يتحمر من المقلاة ووضعه جانباً.تخفيف النار تحت نفس المقلاة بعد رفع الدجاج وإضافة البصل مع تقليبه إلى أن يذبل ويصبح لونه ذهبياً.



إعادة الدجاج إلى المقلاة ووضعه فوق البصل مع تقليبه قليلاً ثمّ إضافة مرق الدجاج وترك الخليط يغلي قليلاً ثمّ تخفيف النار.تغطية القدر وتركه على النار لمدّة ثلاثين دقيقة.



إضافة الجوز المطحون، والسكر، ودبس الرمان وباقي البهارات من الكركم، والقرفة، والفلفل الأسود، وجوزة الطيب، والملح إلى القدر.



تقليب الخليط ثم تغطيته وتركه على نار هادئة لمدّة ساعة مع الاستمرار بتحريكه وتقليبه كل عشرين دقيقة تقريباً.



تزيين الفسنجون بحبوب من الرمان الطازج عند تقديمه وتقديمه مع الأرز الإيراني.

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