2023/04/12 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشركة العامة لأدوية سامراء، اليوم الأربعاء، تحقيق ارتفاع بنسبة وقيمة مبيعاتها منذ بداية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2022، فيما أكدت التوجه لرفع قيمة المستحضرات الدوائية لتغطية التزاماتها ورواتب موظفيها.

وقال مدير عام الشركة، عبد الرحمن عباس السامرائي، للوكالة الرسمية إن “الشركة حققت نسبة تطور كبيرة في مبيعاتها للسوق المحلية ووزارة الصحة للفصل الأول من العام الحالي بنسبة 42‎% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

وأضاف السامرائي، أن “قيمة المبيعات لوزارة الصحة للفصل الأول من هذا العام شهدت نسبة تطور كبيرة وصلت إلى 120% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

وأشار إلى، أن “المرحلة المقبلة ستشهد تطورات إيجابية كبيرة من حيث مستوى الإنتاج والتسويق، مع الأخذ بنظر الاعتبار رفع قيمة المستحضرات الدوائية، بما يتناسب وتطلعات الشركة لتجنب تأخر الرواتب والالتزامات الأخرى الواجب تغطيتها للحفاظ على المصلحة العامة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدوية سامراء تحقق ارتفاعاً بمبيعاتها بنسبة 42% منذ بداية العام الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدوية سامراء تحقق ارتفاعاً بمبيعاتها بنسبة 42% منذ بداية العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).