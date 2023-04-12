بريطانيا وأيرلندا تتقدمان بطلب استضافة نهائيات كأس أمم أوروبا 2028

2023/04/12 | 18:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، تقدم بريطانيا وأيرلندا بملف مشترك إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لطلب استضافة نهائيات كأس أمم أوروبا 2028.

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