2023/04/12 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، حالة انسانية لامرأة مسنة تبلغ من العمر 116 عاماً من مواليد 1907.

وذكر بيان لوزارة العمل تلقته (بغداد اليوم) ان الأسدي "استمع لمطالب المرأة المسنة ومعاناتها موجهاً الدوائر المعنية بشكل فوري وعاجل تلبية احتياجاتها وشمولها بالخدمات التي تقدمها الوزارة".

ووجه الأسدي بتخصيص "(راتب الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يستقبل امرأة معمرة ويوجه بتخصيص راتب رعاية لها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يستقبل امرأة معمرة ويوجه بتخصيص راتب رعاية لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).