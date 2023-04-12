ملتقى الاستثمار السنوي 2023 يناقش دور التكنولوجيا الرقمية في تصميم مدن المستقبل

2023/04/12 | 19:17 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة- (ARAB NEWSWIRE) يبحث ملتقى الاستثمار السنوي 2023، الذي يتم تنظيمه بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبو ظبي، مستقبل التطوير الحضري وأهمية توظيف الحلول الذكية المبتكرة والتكنولوجيا الرقمية في تصميم وتشكيل ملامح مدن المستقبل، وضرورة بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية، لا سيما في […]

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