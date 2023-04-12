ضبط شركة تهرب العملة الأجنبية والإطاحة بـ

2023/04/12 | 19:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، والقبض على مبتز الكتروني في كركوك، فيما لفتت إلى ضبط شركة تقوم بتهريب العملة الاجنبية في بغداد.

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