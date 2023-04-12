الثقافة تحدد موعد إطلاق منحة الصحفيين والأدباء والفنانين والشعراء

2023/04/12 | 19:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، اليوم الأربعاء، أن منحة الصحفيين والأدباء والفنانين والشعراء الشعبيين ستنطلق قريباً، مشيرا إلى أن الاستلام سيكون عن طريق الماستر كارت من خلال الاتحادات والنقابات.

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