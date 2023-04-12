البايرن يرد على الإهانات العنصرية ضد

2023/04/12 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الأربعاء، الإهانات العنصرية التي استهدفت مدافعه الدولي الفرنسي، دايو أوباميكانو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قدّم أداء مخيباً للآمال أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.

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