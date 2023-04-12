الإطاحة بداعشي والقبض على مبتز في كركوك وضبط شركة تقوم بتهريب العملة ببغداد

2023/04/12 | 19:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهريب العملة الأجنبية.

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