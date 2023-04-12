2023/04/12 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - وزارة التربية: إعفاء مديري ثلاث مدارس بعد ثبوت إهمالهم في تربية الكرخ الأولى

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