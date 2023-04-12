وزير الدفاع يصل في زيارة مفاجئة الى صحراء النخيب

2023/04/12 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الدفاع، ثابت العباسي، في زيارة مفاجئة الى صحراء النخيب لتفقد قطعات الجيش المنتشرة هناك.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته (بغداد اليوم) ان العباسي "وصل الى صحراء النخيب لتفقد مقر لواء المشاة الثامنة عشرة التابع الى قيادة عمليات الأنبار، الذي يقع على الحدود الفاصلة في صحراء النخيب، للاطلاع على أرزاق الجيش".

كما تفقد وزير الدفاع وفقاً للبيان "الآليات الخاصة بقوات الجيش ومتابعة جاهزية القوة القتالية والاطلاع على أحوال المقاتلين".

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