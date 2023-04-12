النزاهة: استقدام مدير عام الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات

2023/04/12 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام الاسبق للشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وذلك على خلفيَّة الإيعاز بصرف مبالغ بكفالات مزورة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق المدير العام الاسبق للشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدات استناداً الى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".

وتابعت أن "المتهم أقدم على الإيعاز وصرف مبلغ (٢١٩) مليون دينار من أموال الشركة التي يعمل فيها إلى إحدى الشركات الأهليَّة، على الرغم من تقديم الأخيرة كفالات مزورة".

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