التربية: إعفاء مديري 3 مدارس بعد ثبوت إهمالهم في تربية الكرخ الأولى

2023/04/12 | 20:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، الاربعاء، إعفاء مديري ثلاث مدارس بعد ثبوت إهمالهم في تربية الكرخ الأولى.

وذكر بيان للوزارة ، أن “تأكيدات مستمرة من قبلنا حول الدور القيادي والمسؤوليات المناطة بمديري المدارس للمحافظة على الممتلكات العامة والطلبة والملاك وبذل أقصى الجهود لضمان راحتهم داخل الحرم المدرسي”.

وأضاف “لذلك أصدرت وزارة التربية / المديرية العامة للتربية في الكرخ الأولى قراراً بإعفاء مديري ثلاث مدارس ضمن قاطع أبو غريب نتيجة الإهمال الواضح في الجوانب الصحية على خلفية إنتشار مقطع فديو في مواقع التواصل الاجتماعي و ظهور صحيات المدرسة بمنظر غير حضاري لا يليق بمكانة واسم المؤسسة التربوية و غير صالح بيئياً للاستخدام”.

و أوضح المدير العام لتربية الكرخ الاولى عدنان البرع، بحسب البيان ان القرار جاء بعد زيارة المدارس والوقوف على واقعها المزري من حيث النظافة و عدم الاكتراث لصحة من فيها .

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