أول مباراة بين اثنين من أكبر فرق كرة القدم الإندونيسية بعد كارثة

2023/04/12 | 20:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعب اثنان من أكبر فرق كرة القدم الإندونيسية، أريما وبيرسيبايا سورابايا، خلف أبواب مغلقة، الثلاثاء، في أول لقاء بينهما منذ كارثة "التدافع المميت" الّتي أودت بحياة أكثر من 130 شخصًا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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