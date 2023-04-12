بعد ثبوت اهمالهم.. إعفاء مديري 3 مدارس في تربية الكرخ الأولى

2023/04/12 | 20:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتيجة الإهمال الواضح في الجوانب الصحية.

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