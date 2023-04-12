بارتفاع نحو 30%.. واردات ميناء ام قصر الشمالي تتجاوز 11 مليون دولار الشهر الماضي

2023/04/12 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال فرحان الفرطوسي مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، إن الإيرادات المالية لميناء أم قصر الشمالي لشهر مارس الماضي بلغت 48 مليار دينار عراقي أي ما يتجاوز الـ 32 مليون دولار.

وأكد الفرطوسي في تصريح لـCNBC عربية، أن الواردات المسجلة ارتفعت بنحو 30% عن الفترة ذاتها من العام الماضي حيث سجلت 17 مليار دينار أي أكثر من 11 مليون دولار.

وأوضح أن نمو الإيرادات يعود إلى افتتاح عدد من المشاريع التطويرية في الموانئ وتحديث الأرصفة الموجودة ومعدات المناولة، بالإضافة إلى زيادة عدد خطوط النقل البحري وتقنين الاجراءات الروتينية بعمليات الاستيراد والتصدير.

ويعد ميناء أم قصر بجانبيه الشمالي والجنوبي رئة العراق للتجارة البحرية ويؤمن 80% من التجارة الخارجية للعراق وتعوّل الحكومة على الاستفادة من وارداته في دعم موازنة البلاد إذ حقق العام الماضي واردات مالية بلغت 800 مليار دينار بزيادة 20% عن العام 2021.

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