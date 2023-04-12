كركوك تعطل الدوام الرسمي غداً الخميس

2023/04/12 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ كركوك، راكان الجبوري، تعطيل الدوام يوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشهدت البلاد اليوم الأربعاء أمطاراً غزيرة تسببت بفيضانات وسيول مع توقعات باستمرارها الى الغد .

وسبق محافظ بابل وسام اصلان، كركوك بإعلانه تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد عدا الدوائر الخدمية والأمنية بسبب سوء الاحوال الجوية.

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