2023/04/12 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشفت وسائل اعلام اسرائيلية نقلا عن "مسؤولين كبار في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية" عن خطوة نشر إيران مؤخرًا مئات الطائرات دون طيار في العراق لشن هجوم محتمل على إسرائيل.

وقال المسؤولون في مقابلة أجرتها معهم صحيفة "معاريف" العبرية، إن "الخطر المباشر من العراق هو وجود مئات الطائرات المسلحة دون طيار التي تملكها جماعات موالية لإيران، والتي يمكن إرسالها إلى إسرائيل في حالة نشوب أي صراع معها".

وكشف الفريق الاستخباراتي عن وجود نية لإنشاء قاعدة لإيران في العراق، على غرار القاعدة التي قاموا ببنائها في سوريا لاستخدامها في الهجوم على إسرائيل.

وأضاف الفريق الإسرائيلي: "الإيرانيون ناجحون في الساحة الدبلوماسية بينما يتعلق بالعراق، لديهم حكومة موالية لإيران هناك، والهدف في طهران هو إدامة الوضع كما هو هناك".

وأكد المسؤولون أن إيران تملك عشرات الشركات التابعة لها في العراق، والتي تضم آلاف الأشخاص، وتدعمها بنشاط منذ عدة سنوات، وتستثمر من خلالها مئات الملايين من الدولارات سنويًا.

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