2023/04/12 | 21:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fyaShLHIEig

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد الاستحواذ عليه منذ تأسيسه.. مطار النجف يعود إلى حضن الدولة | تقرير : محمد الغالبي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد الاستحواذ عليه منذ تأسيسه.. مطار النجف يعود إلى حضن الدولة | تقرير : محمد الغالبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).