رئيس مجلس القضاء الاعلى يزور محكمة قضاء باريس

2023/04/12 | 21:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي

فائق زيدان، اليوم الاربعاء، محكمة

قضاء باريس رفقة الوفد المرافق له.

بيان لمجلس القضاء قال إن "القاضي

زيدان التقى مدعي عام الجمهورية

الفرنسية لمكافحة الارهاب جان ف

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