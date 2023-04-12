كربلاء:اسرار يكشفها باعة الاغنام والقصابين منع الاستيراد والدولار والاعلاف والاتاوات رفعت اسعار اللحوم (فيديو)

2023/04/12 | 21:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف باعة الاغنام والقصابين عن الاسباب

التي ادت الى ارتفاع اسعار اللحوم

الحمراء في الاسواق حتى تجاوزت (20) الف

دينار، مبينين ان غلق المنافذ امام

استيراد الاغنام وفرض اتاوات على دخول

الاغنام المستوردة

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